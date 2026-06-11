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Жизнь больше не будет прежней: развод с Абрамовым заставил Алсу пересмотреть суть счастья

Шоу-бизнес

Певица Алсу, которая в 2024 году развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, в личном блоге порассуждала о счастье.

Алсу
Фото: instagram by личный аккаунт певицы Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алсу

Артистка, воспитывающая троих детей (20-летнюю Сафину, 18-летнюю Микеллу и девятилетнего Рафаэля), призналась, что для неё счастье — это внутреннее ощущение осмысленности жизни.

"Для меня счастье — это внутреннее ощущение, что моя жизнь имеет смысл, что я живу в гармонии с собой и ценю то, что у меня есть. Счастье — это уметь жить в настоящем, отпускать обиды прошлого и не тревожиться насчёт будущего, довериться Всевышнему", — написала Алсу.

По её словам, для обретения счастья необходим баланс, иначе можно "провести всю жизнь в поисках этого счастья".

Напомним, развод певицы широко обсуждался в СМИ: причиной называли многочисленные измены Абрамова, сама Алсу намекала на его роман с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее певец Дима Билан поделился воспоминаниями о личной встрече с Майклом Джексоном. Артист рассказал, как легендарный музыкант слушал его выступление на вечеринке принца Азима, сев на колени прямо перед сценой, а после дотронулся до его лица и сказал "So nice". Билан назвал тот момент "благословением и знаком, который он несёт через всю творческую жизнь".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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