Собчак снова подколола Стрелец: какой неожиданный способ выбрала телеведущая на этот раз

Ксения Собчак не осталась в стороне от fashion-скандала, который разгорелся после того, как Надежда Стрелец и Ксения Чилингарова вышли в свет в одинаковых красных платьях с открытыми плечами.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

В интернете начались споры, кому аутфит идёт больше. Собчак решила добавить масла в огонь: она опубликовала своё фото в таком же платье и длинных перчатках, сопроводив кадры гламурно-стёбным настроением.

"Где-то на красной дорожке одиноко грустит один Стрелец", "Стёб, тонкий стёб…", "И Оскар в социальных баттлах уходит… Ксении Собчак", — комментируют подписчики.

Поклонники отметили, что Собчак выглядит великолепно и пошутили, что Стрелец теперь "на нервах". Сама Ксения явно наслаждалась ситуацией и не скрывала улыбки.

Позднее журналистка Надежда Стрелец отреагировала на кадры и в ироничной манере предложила брендам занимать к ней очередь перед следующим Каннским кинофестивалем.

Ранее Ксения Собчак ответила на призыв главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной проверить её интервью с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ. Телеведущая заявила, что закон не нарушен, и призвала чиновников "признать свою гомофобию".

* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ