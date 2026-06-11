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Трое сыновей романтике не помеха: как Регина Тодоренко спасает брак от бытового хаоса

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко, которая замужем за певцом Владом Топаловым уже почти восемь лет, поделилась секретами сохранения романтики в отношениях.

Регина Тодоренко
Фото: Канал t.me/todorenkoregina by Скриншот канала t.me/todorenkoregina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Несмотря на троих сыновей (семилетнего Михаила, трёхлетнего Мирослава и восьмимесячного Фёдора), супруги стараются регулярно устраивать друг другу свидания.

"В последний раз ходили в ресторан на Бали, а ещё мы ходили в спортивный зал вместе. Муж меня тренировал. Это у нас было такое мини‑свидание", — рассказала Регина в беседе с ТВ Mail.

Она добавила, что они также используют рабочие поездки, чтобы побыть вдвоём. Например, во время съёмок проекта "Ставка на любовь" у них была возможность провести время вместе, даже находясь в кадре. Таким образом, традиция свиданий остаётся незыблемой, несмотря на плотный график и заботы о детях.

Ранее певица Полина Гагарина и певец Сергей Лазарев в совместном интервью "Hello!" в шутку договорились поженить своих детей. Гагарина назвала дочь Мию "видной невесткой" и пообещала приданое, а Лазарев согласился, но главным условием назвал "искру".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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