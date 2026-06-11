Сознание выдало опасный вираж: дочь известной телеведущей столкнулась с последствиями лечения

Дочь Даны Борисовой, 20-летняя Полина Борисова, которая открыто говорит о своём биполярном расстройстве, в Telegram-канале поделилась необычными побочными эффектами от новой терапии.

Фото: youtube.com by канал Пупер by Super, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Аксенова

Девушке заменили лечение, и теперь её сны превратились в настоящий "трип".

"Пару дней назад мне поменяли терапию, и мои сны это что-то с чем-то. Сегодня моё подсознание вспомнило мультик "Кид против Кэт", и всю ночь я была уверена, что у меня есть говорящие кот, бабочка и хомяк! И вместе с ними мы захватываем мир", — написала Полина.

"Трип ловишь!" — отреагировали подписчики. Борисова-младшая подтвердила, что этот "треш" продолжается уже третий день. Тем не менее, несмотря на усталость, она продолжает работать: девушка показала фото перед съёмками, признавшись, что очень хочет спать.

Впервые о своих проблемах Полина заговорила ещё в июле 2025 года, когда попала в больницу. Тогда врачи диагностировали у неё циклотимию — лёгкую форму биполярного аффективного расстройства. Девушка открыто рассказывала, что ей пришлось несладко: медики на несколько дней забирали телефон, чтобы помочь адаптироваться к терапии, а сама она признавалась, что страдает от бессонницы и тревоги.