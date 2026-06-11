Игра в прятки и лёгкий флирт: как Джон Кеннеди-младший уговаривал принцессу Диану сняться для обложки

В декабре 1995 года в нью-йоркском отеле Carlyle произошла единственная встреча двух мировых знаменитостей — 34-летней принцессы Дианы и 35-летнего Джона Кеннеди-младшего, сына убитого президента.

Фото: commons.wikimedia.org by Provincial Archives of Alberta is licensed under No restrictions Принцесса Диана

По данным журнала People, Кеннеди тайно прибыл в отель через чёрный ход, чтобы не привлекать внимание прессы. Его цель — уговорить принцессу появиться на обложке его нового журнала George.

"Это было нечто вроде игры в прятки. Он вошёл через чёрный ход, личный секретарь Дианы встретил его в лобби и проводил в номер", — рассказывал позже секретарь Патрик Джефсон, описывая атмосферу встречи.

Диана вежливо отказалась, прислушавшись к совету Джефсона: тот считал, что её участие на старте дало бы молодому изданию слишком сильный знак одобрения. Однако она намекнула, что могла бы рассмотреть вариант позже — например, к 50-му или 100-му номеру.

По воспоминаниям секретаря, между принцессой и Кеннеди ощущалась "лёгкая флиртующая нотка", а сам Джон выглядел "ищущим поддержки". Диана быстро расположила его к себе.

Ранее, как писал Page Six, после этой встречи Кеннеди вернулся в редакцию и сообщил коллегам: "Ну что ж, она сказала нет". А затем добавил фразу, которая спустя десятилетия вновь попала в заголовки: "Но ноги у неё были потрясающие".