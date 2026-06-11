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Лишний вес стал настоящим кошмаром: дочь певицы Славы призналась в потере контроля над ситуацией

Шоу-бизнес

Дочь популярной певицы Славы (Анастасии Сланевской), 25-летняя Саша Морозова, стала гостьей вечеринки Marie Claire Blogger Party 2026. В беседе с журналистами она откровенно рассказала о проблеме, с которой столкнулась после съёмок в одном из проектов.

Александра Морозова
Фото: instagram by личный аккаунт Александры Морозовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александра Морозова

Актриса призналась, что начала переедать и за короткое время набрала шесть килограммов.

"Худеть самостоятельно оказалось для меня невероятно тяжело, потому что я не могу остановиться есть. Есть хороший метод: когда ты хочешь есть, ты спрашиваешь себя "Саш, ты же поела, ты не голодная. В чём причина того, что ты сейчас хочешь есть?"", — поделилась Саша.

Прежде она прибегала к радикальным методам похудения, но теперь решила действовать самостоятельно. Проблема, по её словам, остаётся актуальной, однако здоровье сейчас в приоритете: они с супругом планируют второго ребёнка.

Ранее сама певица Слава на той же вечеринке рассказывала, что после нервных срывов принимает специальные препараты и отказалась от алкоголя.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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