Лишний вес стал настоящим кошмаром: дочь певицы Славы призналась в потере контроля над ситуацией

Дочь популярной певицы Славы (Анастасии Сланевской), 25-летняя Саша Морозова, стала гостьей вечеринки Marie Claire Blogger Party 2026. В беседе с журналистами она откровенно рассказала о проблеме, с которой столкнулась после съёмок в одном из проектов.
Актриса призналась, что начала переедать и за короткое время набрала шесть килограммов.
"Худеть самостоятельно оказалось для меня невероятно тяжело, потому что я не могу остановиться есть. Есть хороший метод: когда ты хочешь есть, ты спрашиваешь себя "Саш, ты же поела, ты не голодная. В чём причина того, что ты сейчас хочешь есть?"", — поделилась Саша.
Прежде она прибегала к радикальным методам похудения, но теперь решила действовать самостоятельно. Проблема, по её словам, остаётся актуальной, однако здоровье сейчас в приоритете: они с супругом планируют второго ребёнка.
Ранее сама певица Слава на той же вечеринке рассказывала, что после нервных срывов принимает специальные препараты и отказалась от алкоголя.
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