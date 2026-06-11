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Лицо изменилось до неузнаваемости: Филипп Киркоров признался в новом вмешательстве врачей

Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров на светском мероприятии впервые в шутливой форме высказался о своём преображении.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

Актриса Алла Михеева поинтересовалась, как часто певец занимается "каляками-маляками".

"Я постоянно занимаюсь каляками-маляками, в своём стиле. Вот недавно сделал нос, видишь, какая красота неземная?" — отшутился Киркоров.

Журналисты обратили внимание, что кончик носа исполнителя хита "Единственная моя" стал более вздёрнутым, что напомнило знаменитую форму носа Майкла Джексона. Сам артист не скрывает, что неоднократно прибегал к услугам пластических хирургов: ранее он делал липосакцию, подтяжку лица и блефаропластику.

Ранее телеведущая Виктория Боня признавалась, что раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но боится, так как операция "может изуродовать". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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