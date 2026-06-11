Лицо изменилось до неузнаваемости: Филипп Киркоров признался в новом вмешательстве врачей

Народный артист России Филипп Киркоров на светском мероприятии впервые в шутливой форме высказался о своём преображении.
Актриса Алла Михеева поинтересовалась, как часто певец занимается "каляками-маляками".
"Я постоянно занимаюсь каляками-маляками, в своём стиле. Вот недавно сделал нос, видишь, какая красота неземная?" — отшутился Киркоров.
Журналисты обратили внимание, что кончик носа исполнителя хита "Единственная моя" стал более вздёрнутым, что напомнило знаменитую форму носа Майкла Джексона. Сам артист не скрывает, что неоднократно прибегал к услугам пластических хирургов: ранее он делал липосакцию, подтяжку лица и блефаропластику.
Ранее телеведущая Виктория Боня признавалась, что раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но боится, так как операция "может изуродовать".
Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.