Лицо изменилось до неузнаваемости: Филипп Киркоров признался в новом вмешательстве врачей

Народный артист России Филипп Киркоров на светском мероприятии впервые в шутливой форме высказался о своём преображении.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Филипп Киркоров на РНМП

Актриса Алла Михеева поинтересовалась, как часто певец занимается "каляками-маляками".

"Я постоянно занимаюсь каляками-маляками, в своём стиле. Вот недавно сделал нос, видишь, какая красота неземная?" — отшутился Киркоров.

Журналисты обратили внимание, что кончик носа исполнителя хита "Единственная моя" стал более вздёрнутым, что напомнило знаменитую форму носа Майкла Джексона. Сам артист не скрывает, что неоднократно прибегал к услугам пластических хирургов: ранее он делал липосакцию, подтяжку лица и блефаропластику.

Ранее телеведущая Виктория Боня признавалась, что раздумывает над коррекцией нижней трети лица, но боится, так как операция "может изуродовать".