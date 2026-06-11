Особый статус Воробьёва: Гарифуллина одной строчкой сделала мужу лучший комплимент

Оперная звезда Аида Гарифуллина, которая весной 2025 года вышла замуж за певца и актёра Алексея Воробьёва, провела сессию вопросов и ответов в своих социальных сетях и сделала публичный комплимент супругу.

Фото: commons.wikimedia.org by Angeewiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аида Гарифуллина

Один из поклонников спросил у неё, какие женские и мужские имена она считает самыми любимыми. Ответ Аиды не оставил сомнений в её чувствах к звёздному мужу.

"Алексей и Оливия", — написала певица, сопроводив пост сердечками.

Напомним, Оливия — десятилетняя дочь Гарифуллиной от предыдущих отношений, которую Воробьёв воспитывает как родную.

Кроме того, Гарифуллина поделилась секретом, как справляется с волнением перед выходом на сцену. По её словам, лучший способ — силовая йога.

"Знаете, очень помогают занятия йогой! Причем не просто пассивная медитация, а силовая йога. Учишься жить в настоящем времени (ведь волнение — это страх из мыслей о том, что может что-то пойти не так). А когда ты в моменте смотришь на комнату, в которой находишься, двери, пол, потолок, при этом следишь за дыханием через живот, медленным и спокойным, то начинаешь постепенно успокаиваться", — написала певица.

Ранее Алексей Воробьёв рассказывал, как он воспитывает дочь Аиды Оливию. Певец признался, что в их семье гаджеты не запрещают, а договариваются.