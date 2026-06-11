Я взорвалась, но сейчас всё в порядке: как певица Слава справляется с последствиями нервных срывов без психолога

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) стала гостьей вечеринки Marie Claire Blogger Party 2026. В беседе с журналистами она откровенно высказалась о своём самочувствии после нервных срывов.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

По словам артистки, сейчас ей "замечательно", хотя первые два месяца после случившегося были тяжёлыми.

"Всё хорошо, сейчас всё замечательно. Пила, конечно, препарат специальный, пью до сих пор. Убрала алкоголь, пью таблетки. Но мне уже хорошо. Вот первые два месяца было тяжело, а сейчас вообще шикарно. <…> Много что накопилось, и я взорвалась, а сейчас уже всё в порядке", — цитирует певицу Super.ru.

При этом певица подчеркнула, что не обращалась к психологу, а справляется самостоятельно с помощью медикаментов и отказа от спиртного. Она чувствует себя стабильно и готова продолжать работу.

Ранее певица МакSим рассказывала о тяжёлом восстановлении после комы, в которой провела почти два месяца из-за коронавируса. Она призналась, что после пробуждения её напугали изменения во внешности: врачи повредили челюсть, когда экстренно вытаскивали трубки.