Гаджеты не зло: как Алексей Воробьёв воспитывает дочь Аиды Гарифуллиной без запретов

Алексей Воробьёв, который в 2025 году неожиданно женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной, впервые подробно высказался о воспитании её дочери Оливии.

Фото: commons.wikimedia.org by Masha.Kondrasheva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певец Алексей Воробьёв

Девочке десять лет, и вопрос гаджетов в семье стоит остро, но решают его не запретами.

"Мы стараемся не превращать гаджеты в главного злодея семьи. Потому что если сказать ребёнку: "Телефон — это зло", ребёнок посмотрит на тебя, потом на твой телефон, потом снова на тебя, и в этот момент ты проиграл как педагог и как человек, у которого экранное время почему-то восемь часов в день", — пояснил певец в интервью "Комсомольской правде".

По словам Воробьёва, ограничения нужны, но гораздо важнее предложить ребёнку альтернативу. В их семье действуют договорённости, а не жёсткая система запретов. За столом все общаются, а не сидят в телефонах. Перед сном экраны тоже откладывают, потому что "мозг ещё час думает, что он на дискотеке".

"Есть время для учёбы, для семьи, для сна, для нормальной "живой" жизни. За столом надо общаться, а не сидеть каждый в своём экране, как маленькая конференция айфонов", — добавил артист.

Напомним, о браке Воробьёва и Гарифуллиной стало известно в мае 2025 года. Многие до сих пор сомневаются в правдивости их отношений, так как певец долгое время слыл закоренелым холостяком.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев также высказывался о вреде соцсетей для детей и ограничивал их пребывание в интернете.