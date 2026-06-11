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Новый герой шоу "Холостяк"? Анатолий Цой объяснил, откуда взялся тот самый снимок с розой

Шоу-бизнес

Певец Анатолий Цой, бывший солист группы MBAND и известный по сольным проектам, опроверг информацию, появившуюся в СМИ. Журналисты предположили, что артист может стать новым героем реалити-шоу "Холостяк".

Анатолий Цой
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анатолий Цой

Поводом для догадок послужили фото Цоя в чёрном костюме с красной розой.

"Конечно, нет. <…> Видимо, наша фотосессия к обложке нового альбома сильно всколыхнула чью-то фантазию, что решили выдать желаемое за действительное", — сказал исполнитель в интервью Popcake.

По словам Цоя, концепция фотосессии была романтической и отражала настроение его новой пластинки, но никак не связана с телевизионным проектом. Певец отметил, что относится к шоу "Холостяк" как к развлекательному формату, где участники часто играют роли, и сомневается, что на таком проекте можно построить настоящую любовь.

"Участники зачастую играют определённые роли, не обладая такими качествами на самом деле. Построить любовь на проекте сложно, но, наверное, возможно, если оба честны друг с другом", — заявил он.

Ранее экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова так же иронично ответила подписчикам, которые обсуждали её финансовые отношения с мужем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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