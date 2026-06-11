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Поп-король без скидок: раскрыты новые сумасшедшие доходы Филиппа Киркорова

Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что народный артист России Филипп Киркоров возобновил активную концертную деятельность.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

По словам эксперта, публика действительно соскучилась по поп-королю, поэтому билеты на его выступления разлетаются моментально. Как пишет kp.ru, cтоимость одного концерта Киркорова для прокатчиков составляет 5-6 миллионов рублей. Помимо гастролей артист зарабатывает на телевидении — около 8 миллионов рублей за проект.

Глава компании "Ру-концерт" Евгений Морозов добавил, что Киркоров вместе с Григорием Лепсом сегодня занимают верхние строчки рейтинга самых состоятельных российских звёзд.

Ранее стало известно, что экс-звезда Comedy Woman Екатерина Варнава получила гонорар в размере 30 000 евро (около 2,5 млн рублей) за проведение одного корпоратива во французском Сен-Тропе. Мероприятие было организовано для "Мисс Украина — 2019" Маргариты Паша.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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