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Корона не жмёт: продюсер Дробыш уже выбрал того, кто заберет золото "Интервидения"

Шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш высказался о том, кто должен представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Саудовской Аравии.

Виктор Дробыш
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктор Дробыш

По его мнению, лучшим кандидатом является народный артист РФ Филипп Киркоров.

"Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор", — заявил Дробыш в беседе с РИА Новости.

Продюсер подчеркнул, что у Киркорова есть огромный опыт участия в подобных мероприятиях, и он сможет достойно представить страну.

Напомним, Шаман (Ярослав Дронов), который выступал на первом после перезапуска "Интервидении", заявил, что не поедет на конкурс в Саудовской Аравии, но планирует следить за шоу онлайн.

Ранее генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предлагал отправить на "Интервидение" не одного солиста, а коллаборацию из двух-трёх артистов, поющих на разных языках. В качестве примера он приводил Сергея Лазарева (английский), Диму Билана (русский) и кого-то из молодой гвардии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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