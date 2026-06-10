Никаких серенад и разбитых гитар: жених Адель рассказал, как заполучил сердце певицы

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Шоу-бизнес

Спортивный агент Рич Пол, который с 2021 года состоит в отношениях с певицей Адель, а в 2024 году объявил о помолвке, в подкасте Glass Half Full раскрыл детали их знакомства.

Адель
Фото: commons.wikimedia.org by Kristopher Harris from Charlotte, NC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Адель

По словам 45-летнего Пола, всё произошло естественно, без специальных ухаживаний.

"Мы познакомились через друга. Мы все живём в одном районе и общаемся в одних кругах. Мы просто часто виделись, смеялись и шутили. Всё было очень дружелюбно, правда, очень дружелюбно", — признался Пол.

Он уточнил, что сначала они с Адель неоднократно встречались в общих компаниях, и только потом решились на полноценное свидание. Сближение произошло "очень органично". При этом Рич Пол подчеркнул, что не был поклонником творчества Адель до их знакомства: он знал лишь самые популярные песни, но не все хиты, которые теперь изучил.

Напомним, о романе пары стало известно в 2021 году. В 2024 году на концерте в Мюнхене Адель объявила о помолвке и затем взяла перерыв в карьере. Ранее певица была замужем за Саймоном Конецки, от которого родила сына Анджело.

Ранее экс-супруга шоумена Михаила Галустяна, Виктория Штефанец, рассказывала, что знакома с его новой возлюбленной и не держит обиды.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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