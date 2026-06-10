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Вместо слёз — образ Монро: Чеботина дерзко ответила на упрёки в звёздной болезни

Шоу-бизнес

29-летняя певица Люся Чеботина, которую нередко упрекают в "звёздной болезни" и высокомерии, опубликовала в сторис* фото в образе Мэрилин Монро и написала развёрнутое обращение к критикам.

Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Люся Чеботина

По её мнению, травля — удел тех, кто не вписывается в общепринятые стандарты.

"Мэрилин [Монро] высмеивали за то, что она хотела претендовать на статус серьёзной актрисы, так как, по их мнению, она была для этого вульгарной и поверхностной. [Людмилу] Гурченко хейтили за легкомысленность, смелые наряды, излишнюю энергичность и чрезмерную экстравагантность", — написала Чеботина.

Она также напомнила, что Фредди Меркьюри критиковали за эпатаж и стиль музыки, танцы Элвиса Пресли считали вульгарными, Пётр Чайковский умер с мыслью, что "Лебединое озеро" — провал, а Майкла Джексона обвиняли в том, чего он не делал. Список звёзд, которых не принимало общество, по словам певицы, нескончаем.

"Самое грустное, что глобально их буллили только за то, что они были не такими, как все. Слишком выделялись. Правила игры остаются те же, поменялись только игроки", — констатировала Чеботина, сопроводив сторис своим хитом "По барабану".

Напомним, у певицы уже были громкие скандалы: она критиковала вокал Адель, ссорилась с Идой Галич и бывшим возлюбленным Юркиссом, а также конфликтовала с Любовью Успенской.

Ранее Люся Чеботина раскрыла, что в её холодильнике всегда можно найти молоко, без которого она не представляет кофе, а её рацион разнообразен — от свежих овощей до скумбрии в два часа ночи.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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