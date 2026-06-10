Случайное касание в Лос-Анджелесе: один жест Майкла Джексона стал для Димы Билана высшим благословением

Дима Билан, победитель "Евровидения-2008", в связи с выходом байопика "Майкл" (в прокате с 28 мая) поделился личной историей встречи с королём поп-музыки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Певец признался, что пока не посмотрел фильм, но на него уже нахлынули воспоминания.

"Для меня Майкл — легенда планетарного масштаба, человек, после которого само понятие артиста стало гораздо шире. Он показал, что музыка может выходить далеко за пределы сцены и становиться частью мировой культуры. Проходят десятилетия, меняются технологии, поколения и музыкальная индустрия, а его влияние продолжается. Такое случается крайне редко. Его история — про масштаб человеческой мечты", — заверил Билан.

Певец рассказал, что исполнял свои песни "Number one fan" и "Believe" на мероприятии, где присутствовал Майкл Джексон. Это была вечеринка их общего друга, принца Азима. В какой-то момент Джексон подошёл близко к сцене, сел на колени и слушал выступление Билана буквально в нескольких метрах. После выступления их представили друг другу.

"Майкл дотронулся рукой до моего лица, посмотрел на меня и сказал: "So nice". Для меня это было гораздо больше, чем просто знакомство с человеком, которым я восхищался. Для меня это стало своего рода благословением и знаком, который я несу через всю свою творческую жизнь", — сказал артист.

Билан также вспомнил, что прилетел в Лос-Анджелес снимать клип в тот день, когда Майкла Джексона не стало.

"Мне ничего не оставалось, как надеть майку с Майклом Джексоном. Вот такая взаимосвязь случилась. Майкл — один из мучеников шоу-бизнеса, который отдал многое на алтарь", — заключил певец.

Ранее Дима Билан в шоу "Натальная карта" рассказывал, что для него наступил очень счастливый момент в личной жизни, но делиться подробностями не стал.