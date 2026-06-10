Актриса Софья Эрнст, известная по сериалам "Содержанки" и "Сердце Пармы", опубликовала в Telegram-канале резкое обращение. Поводом стал отъезд её мужа, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) без неё.
Пара уже не первый раз появляется раздельно, что вызвало новые слухи о возможном кризисе в их отношениях.
"Контент-команда предлагала рассказать про ПМЭФ. По ПМЭФу мне сказать нечего, кроме одного: распутницы, в сторону моего мужа даже не смотрите! (хотя он сейчас дома уже)", — написала Эрнст.
Обращает на себя внимание, что всего два месяца назад анонимный Telegram-канал "Героиня Татлера" намекал на измену одного из супругов в семье Эрнст. Константин Эрнст старше жены на 27 лет, они вместе с 2013 года. На самом ПМЭФ-2026 гендиректор Первого канала анонсировал возвращение на экраны шоу "Фабрика звёзд".
Ранее беременная супруга режиссёра Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, также обращалась к потенциальным разлучницам. Она предупредила, что её мужа "дома ждёт беременная жена", и попросила поклонниц не тискать его на ПМЭФ, не обнимать и не предлагать покормить.
Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.