Распутницы, в сторону моего мужа даже не смотрите! Жена Эрнста публично пригрозила возможным соперницам

Актриса Софья Эрнст, известная по сериалам "Содержанки" и "Сердце Пармы", опубликовала в Telegram-канале резкое обращение. Поводом стал отъезд её мужа, генерального директора Первого канала Константина Эрнста, на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) без неё.

Фото: Agency for Strategic Initiatives by Татьяна Мастерова, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Константин Эрнст

Пара уже не первый раз появляется раздельно, что вызвало новые слухи о возможном кризисе в их отношениях.

"Контент-команда предлагала рассказать про ПМЭФ. По ПМЭФу мне сказать нечего, кроме одного: распутницы, в сторону моего мужа даже не смотрите! (хотя он сейчас дома уже)", — написала Эрнст.

Обращает на себя внимание, что всего два месяца назад анонимный Telegram-канал "Героиня Татлера" намекал на измену одного из супругов в семье Эрнст. Константин Эрнст старше жены на 27 лет, они вместе с 2013 года. На самом ПМЭФ-2026 гендиректор Первого канала анонсировал возвращение на экраны шоу "Фабрика звёзд".

Ранее беременная супруга режиссёра Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, также обращалась к потенциальным разлучницам. Она предупредила, что её мужа "дома ждёт беременная жена", и попросила поклонниц не тискать его на ПМЭФ, не обнимать и не предлагать покормить.