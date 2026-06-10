Это очень странно: почему поклонники Селены Гомес снова потребовали от неё развестись с Бенни Бланко

Певица Селена Гомес, которая вышла замуж за продюсера Бенни Бланко в сентябре 2025 года, опубликовала в блоге серию снимков.

Фото: instagram by личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес и Бенни Бланко

На одном из них супруг нежно целует её в грудь. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.

"Хватит. Боже мой…", "Это очень странно", "На это больно смотреть", — пишут недовольные фанаты.

Часть поклонников, впрочем, пожелала паре счастья. Но хейтеры напомнили и прошлые "подвиги" Бланко: в одном из подкастов он демонстрировал грязные ноги и специально пукнул на камеру. Всё это, видимо, никак не влияет на отношения пары.

Ранее сам Бенни Бланко в подкасте Гвинет Пэлтроу рассказывал о странных пищевых привычках Селены Гомес. По его словам, певица ест бургер с картошкой фри на завтрак и в целом питается как "пятилетний ребёнок" — почти не употребляя овощей и фруктов.