Это очень странно: почему поклонники Селены Гомес снова потребовали от неё развестись с Бенни Бланко

Певица Селена Гомес, которая вышла замуж за продюсера Бенни Бланко в сентябре 2025 года, опубликовала в блоге серию снимков.
На одном из них супруг нежно целует её в грудь. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.
"Хватит. Боже мой…", "Это очень странно", "На это больно смотреть", — пишут недовольные фанаты.
Часть поклонников, впрочем, пожелала паре счастья. Но хейтеры напомнили и прошлые "подвиги" Бланко: в одном из подкастов он демонстрировал грязные ноги и специально пукнул на камеру. Всё это, видимо, никак не влияет на отношения пары.
Ранее сам Бенни Бланко в подкасте Гвинет Пэлтроу рассказывал о странных пищевых привычках Селены Гомес. По его словам, певица ест бургер с картошкой фри на завтрак и в целом питается как "пятилетний ребёнок" — почти не употребляя овощей и фруктов.
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