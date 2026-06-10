Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теневые конвои в Ормузском проливе: признание Вашингтона спровоцировало раскол в правительстве
Не пишите, а ищите: что посоветовала Лопес поклонникам, мечтающим о романе с ней
Учёные из США указали на причину демографического спада: она находится в вашем кармане
Фарфоровое лицо без химии: древний азиатский метод заставляет кожу светиться изнутри
Хватит выливать испорченную воду. Всего 3 простых приёма, и жидкость в бочке останется прозрачной до самого дна
Назад в отель под конвоем: в Египте начали массово разворачивать автобусы с туристами
Куриная грудка с лимоном: просто — как в студенческой столовой, изысканно — как в ресторане
Скука как роскошь: почему бывшая жена Бондарчука ушла в философию и что она сказала о "рилс-культуре"
Богатые тоже плачут от бессилия: невыносимый шум вынудил Эмина на сумасшедшие траты в Азербайджане

Это очень странно: почему поклонники Селены Гомес снова потребовали от неё развестись с Бенни Бланко

Шоу-бизнес

Певица Селена Гомес, которая вышла замуж за продюсера Бенни Бланко в сентябре 2025 года, опубликовала в блоге серию снимков.

Селена Гомес и Бенни Бланко
Фото: instagram by личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селена Гомес и Бенни Бланко

На одном из них супруг нежно целует её в грудь. Реакция подписчиков оказалась неоднозначной.

"Хватит. Боже мой…", "Это очень странно", "На это больно смотреть", — пишут недовольные фанаты.

Часть поклонников, впрочем, пожелала паре счастья. Но хейтеры напомнили и прошлые "подвиги" Бланко: в одном из подкастов он демонстрировал грязные ноги и специально пукнул на камеру. Всё это, видимо, никак не влияет на отношения пары.

Ранее сам Бенни Бланко в подкасте Гвинет Пэлтроу рассказывал о странных пищевых привычках Селены Гомес. По его словам, певица ест бургер с картошкой фри на завтрак и в целом питается как "пятилетний ребёнок" — почти не употребляя овощей и фруктов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Последние материалы
Не пишите, а ищите: что посоветовала Лопес поклонникам, мечтающим о романе с ней
Это очень странно: почему поклонники Селены Гомес снова потребовали от неё развестись с Бенни Бланко
Учёные из США указали на причину демографического спада: она находится в вашем кармане
Фарфоровое лицо без химии: древний азиатский метод заставляет кожу светиться изнутри
Хватит выливать испорченную воду. Всего 3 простых приёма, и жидкость в бочке останется прозрачной до самого дна
Назад в отель под конвоем: в Египте начали массово разворачивать автобусы с туристами
Куриная грудка с лимоном: просто — как в студенческой столовой, изысканно — как в ресторане
Скука как роскошь: почему бывшая жена Бондарчука ушла в философию и что она сказала о "рилс-культуре"
Богатые тоже плачут от бессилия: невыносимый шум вынудил Эмина на сумасшедшие траты в Азербайджане
Эффект медицинской формы: почему привычный гардероб беспощадно старит лицо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.