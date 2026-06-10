Богатые тоже плачут от бессилия: невыносимый шум вынудил Эмина на сумасшедшие траты в Азербайджане

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Шоу-бизнес

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов стал гостем шоу Ксении Собчак и в откровенном разговоре рассказал о недавней крупной покупке — участке в Азербайджане, который обошёлся ему в 3 миллиона долларов (около 215 миллионов рублей).

Эмин Агаларов, певец
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Эмина Агаларова by Личный Инстаграм-аккаунт Эмина Агаларова
Эмин Агаларов, певец

Причина приобретения оказалась необычной: шум от соседских собак.

"Это был сосед в старом Си Бризе, у него был там недостроенный дом, и он туда загрузил штук 20 собак, они все лаяли. А у меня гости приезжают: фестиваль, рестораны. Меня это очень раздражало. Начались торги, которые шли восемь лет. В итоге я за 30 соток заплатил 3 миллиона долларов. Дороже, чем в Барвихе", — поделился Агаларов.

Он отметил, что это лишь один из многих участков — всего он купил в Азербайджане уже более 900 наделов.

Также артист рассказал, что к нему часто обращаются богатые люди с просьбой сделать из их детей звезду, но он отказывается. По его мнению, талант должен проявиться сам, а не быть навязан деньгами.

"Сначала этот человек должен написать и записать песни. Сам. И проявить таланты, ради которых можно вкладывать какие-то деньги, чтобы это потом превратилось в бизнес", — отметил он.

Ранее Эмин Агаларов впервые высказался о тайной свадьбе своего 70-летнего отца на 27-летней возлюбленной. Певец тогда резко оборвал расспросы: "Я не был на свадьбе и никогда не спрашивал про неё у отца".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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