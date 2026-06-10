Жизнь без мужчин и страсти: Лолита Милявская призналась в переменах, которые принесли покой

Певица Лолита Милявская в комментарии, опубликованном блогером Олегом Пилягиным в Telegram-канале, откровенно высказалась об интимной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лолита

Артистка призналась, что сейчас у неё нет партнёра, и она не занимается сексом. Вместо этого она нашла замену — работу.

"Я вышла из большого секса, из маленького тоже вышла! Это сублимация: длиннее любого оргазма. Намного длиннее. Послушайте женщину в 62 года! Мне не с кем заниматься сексом, поэтому я им не занимаюсь", — рассказала Лолита.

По её словам, творческая реализация приносит ей большее удовлетворение, чем физическая близость.

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