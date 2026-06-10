Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект медицинской формы: почему привычный гардероб беспощадно старит лицо
Пытка дилижансом: миф об уютных путешествиях по "старой доброй Англии" разбит вдребезги
Левелинг уравняет всех: как животные в стаях дают коллективный отпор зарвавшимся вожакам
Муравьи обходят эти грядки за километр: какие растения-стражи нужно срочно высадить между рядами овощей
Внутри яичника прятался зуб близнеца: рядовой осмотр закончился необычной операцией, но бывает и хуже
Слишком быстрый поиск замены: Дженнифер Гарнер предостерегла Бена Аффлека от новых романов
Сытно и без мяса: настоящие монастырские щи из квашеной капусты и сушеных грибов
Российские инженеры нашли ключ к дереву-броне: прочность выросла в разы
На Украине мобилизованы свыше полусотни священников: число случаев принудительного призыва резко выросло

Жизнь без мужчин и страсти: Лолита Милявская призналась в переменах, которые принесли покой

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская в комментарии, опубликованном блогером Олегом Пилягиным в Telegram-канале, откровенно высказалась об интимной жизни.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лолита

Артистка призналась, что сейчас у неё нет партнёра, и она не занимается сексом. Вместо этого она нашла замену — работу.

"Я вышла из большого секса, из маленького тоже вышла! Это сублимация: длиннее любого оргазма. Намного длиннее. Послушайте женщину в 62 года! Мне не с кем заниматься сексом, поэтому я им не занимаюсь", — рассказала Лолита.

По её словам, творческая реализация приносит ей большее удовлетворение, чем физическая близость.

Ранее экс-телеведущая Настя Ивлеева достала детский дневник и призналась, что в юности была фанаткой певца Сергея Лазарева и мечтала выйти за него замуж. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Еда и рецепты
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Садоводство, цветоводство
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Последние материалы
Жизнь без мужчин и страсти: Лолита Милявская призналась в переменах, которые принесли покой
Слишком быстрый поиск замены: Дженнифер Гарнер предостерегла Бена Аффлека от новых романов
Сытно и без мяса: настоящие монастырские щи из квашеной капусты и сушеных грибов
Российские инженеры нашли ключ к дереву-броне: прочность выросла в разы
На Украине мобилизованы свыше полусотни священников: число случаев принудительного призыва резко выросло
Многочасовые марафоны остались в прошлом: всего 4 минуты вернут форму в возрасте 65+
Жара выжала все соки? Овощной лимонад спасёт от жажды быстрее и надёжнее изотоника
Великий разворот уже начался: океан запускает новый цикл, способный изменить берега Европы
Верховный суд признал законным срок 24 года для жительницы Екатеринбурга за расправу над ребенком
Достаточно полить всего 3 раза за лето: шипящий эликсир заставит головки чеснока раздуваться на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.