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Я бы попытался не пустить: почему Эмин Агаларов против поездок жены в Дубай без него

Шоу-бизнес

Эмин Агаларов, известный певец и предприниматель, принял участие в шоу Ксении Собчак "Что о тебе думают?". В откровенной беседе он затронул тему семейных отношений и кавказской ревности.

Эмин Агаларов
Фото: youtube.com by канал Ольга Благовещенская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмин Агаларов

Артист напомнил, что журналистка уже спрашивала его о ревности 18 лет назад — тогда он ответил утвердительно, и она встала и ушла.

"Ты (Собчак) у меня когда-то уже спрашивала — 18 лет назад. Но забыла. Мы сидели в кафе, столик на двоих. Ты спрашиваешь: "Эмин, ты ревнивый?”. Я — говорю "да”, ты — встала и ушла", — рассказал Агаларов.

На вопрос, как бы он поступил, если бы его жена Алёна Гаврилова захотела полететь в отпуск с подружками, Эмин ответил без колебаний: "Я бы попытался не пустить. Я против. Я считаю, что жена должна быть с мужем, а не с подружками где-то в Дубае". Тут же он набрал супругу, чтобы узнать, отпустила бы она его в баню с друзьями. Алёна согласилась без вопросов, но заметила, что в Дубай с подругами он бы её точно не пустил.

Также Агаларов высказался о первом браке, подчеркнув, что может сказать о бывшей жене только хорошее. Он назвал их любовь настоящей, без расчёта, и отметил, что они до сих пор близко общаются и вместе растят детей.

Ранее Эмин Агаларов впервые публично прокомментировал женитьбу своего 70-летнего отца Араза на 27-летней девушке. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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