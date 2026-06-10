Ошибка, которую Диана завещала избегать: какой завет нарушил принц Гарри, выбрав Меган Маркл

Принцесса Диана, трагически погибшая более 20 лет назад, успела дать своим сыновьям важные наставления. Одно из них касалось выбора супруги. Согласно инсайдеру, беседовавшему с Mail Online, Диана просила сыновей всегда оставаться лучшими друзьями и, когда дело дойдёт до женитьбы, выбирать девушку, с которой их связывают годы дружбы.

Фото: flickr.com by John MacIntyre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Принцесса Диана

Свой неудачный брак с Чарльзом она объясняла в том числе недостаточным знанием друг друга.

"Принцесса не хотела, чтобы её старший сын связал судьбу с недостаточно знакомой ему избранницей, как это было в случае её неудачного брака с принцем Чарльзом", — отмечает издание.

Принц Уильям последовал совету матери. Он и Кейт Миддлтон были близко знакомы около десяти лет до свадьбы, вместе учились в Сент-Эндрюсском университете, где их дружба переросла в любовь. Их отношения, по словам окружающих, переживают ренессанс, а за блеском короны скрываются искренность и поддержка.

А вот принц Гарри выбрал иной путь. С Меган Маркл он познакомился летом 2016 года, а через пару недель они стали парой. Его брак привёл к "Мегзиту" — выходу из королевской семьи, переезду в США и многолетним скандалам. Многие полагают, что если бы Диана была жива, она могла бы сомневаться в выборе младшего сына.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон пересеклись на свадьбе родственника с бывшим возлюбленным принцессы Уэльской Рупертом Финчем.