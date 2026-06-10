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Ошибка, которую Диана завещала избегать: какой завет нарушил принц Гарри, выбрав Меган Маркл

Шоу-бизнес

Принцесса Диана, трагически погибшая более 20 лет назад, успела дать своим сыновьям важные наставления. Одно из них касалось выбора супруги. Согласно инсайдеру, беседовавшему с Mail Online, Диана просила сыновей всегда оставаться лучшими друзьями и, когда дело дойдёт до женитьбы, выбирать девушку, с которой их связывают годы дружбы.

Принцесса Диана
Фото: flickr.com by John MacIntyre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принцесса Диана

Свой неудачный брак с Чарльзом она объясняла в том числе недостаточным знанием друг друга.

"Принцесса не хотела, чтобы её старший сын связал судьбу с недостаточно знакомой ему избранницей, как это было в случае её неудачного брака с принцем Чарльзом", — отмечает издание.

Принц Уильям последовал совету матери. Он и Кейт Миддлтон были близко знакомы около десяти лет до свадьбы, вместе учились в Сент-Эндрюсском университете, где их дружба переросла в любовь. Их отношения, по словам окружающих, переживают ренессанс, а за блеском короны скрываются искренность и поддержка.

А вот принц Гарри выбрал иной путь. С Меган Маркл он познакомился летом 2016 года, а через пару недель они стали парой. Его брак привёл к "Мегзиту" — выходу из королевской семьи, переезду в США и многолетним скандалам. Многие полагают, что если бы Диана была жива, она могла бы сомневаться в выборе младшего сына.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон пересеклись на свадьбе родственника с бывшим возлюбленным принцессы Уэльской Рупертом Финчем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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