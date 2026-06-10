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Борщ с острыми перцами и скандал с квартирой: почему сын Децла снова заговорил об отце и что он сказал о своей жизни

Шоу-бизнес

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), в личном блоге опубликовал пронзительный пост, посвящённый памяти отца.

Децл
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Децл

Наследник признался, что очень скучает по папе, и вспомнил даже его фирменный борщ с острыми перцами.

"Всё бы сейчас отдал за папин борщ с острыми перцами. Вы не представляете, как скучаю, редко пишу что-то об этом, но очень много переживал и продолжаю переживать. Единственный и неповторимый папа, главный защитник и человек с недостижимым уровнем позитива и пофигизма, наставник, учитель и самый близкий друг", — написал Антоний.

Далее молодой человек посетовал на тяжёлую жизнь: "Меня вообще жизнь не готовила к тому, что мне пришлось за последние 7 лет прожить, пережить, переработать, впитать и выплюнуть".

Он также вновь затронул тему квартиры, которая стала яблоком раздора между ним и вдовой рэпера Юлией Киселёвой. Антоний выразил сожаление, что семейный конфликт стал достоянием общественности, и призвал хейтеров не вмешиваться.

Ранее вдова Децла, Юлия Киселёва, обвинила сына Антония в попытке выгнать её из квартиры. Она опубликовала видео, где наследник в грубой форме требует продать жильё, называя его "своим". Сам Толмацкий-младший ранее признавался в финансовых трудностях и говорил, что зависит от своей девушки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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