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20 лет брака позади: как бывшая жена Михаила Галустяна отреагировала на его новую любовь

Шоу-бизнес

Бывшая супруга шоумена Михаила Галустяна, бизнесвумен Виктория Штефанец, в Instagram*-аккаунте впервые публично высказалась о новой возлюбленной экс-мужа.

Михаил Галустян
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Михаила Галустяна by Инстаграм-аккаунт Михаила Галустяна
Михаил Галустян

Речь идёт о художнице по гриму Лилии Киосе, с которой Галустян вышел в свет в марте 2026 года на премьере фильма "Королёк моей любви".

"Мы знакомы с этой женщиной. Она даже приходила к нам дома по работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней. В новом статусе я еще с ней не пересекалась по стечению обстоятельств", — написала Штефанец.

На вопрос, как она относится к новой пассии бывшего мужа, Виктория ответила: "Ни холодно ни жарко". Она подчеркнула, что ей не важно, кто рядом с Галустяном, главное — чтобы он был счастлив.

"Мне не важно, кто рядом с ним будет, главное, чтобы человек, с кем я прожила 20 лет и стал для меня самым близким, был счастливым. Пусть и не со мной. Пусть будут счастливы, и я тоже", — добавила она.

Напомним, недавно Галустян заявил, что готов вновь стать отцом и уже работает над реализацией этой мечты с Лилией.

Ранее супруга Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, перенесла плановую операцию. Восстановление было непростым: промывки, перевязки, антибиотики. Чтобы поддержать жену, 80-летний юморист, который не любит кинотеатры, отправился с ней на фильм "Майкл".

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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