Оттяпать кусок побольше: как экс-супруга Тимура Родригеза пытается сорвать его брак с Катей Кабак

Шоумен Тимур Родригез, сделавший предложение возлюбленной Кате Кабак ещё весной, накануне свадьбы столкнулся с неожиданными претензиями от бывшей супруги Анны Девочкиной.
Как сообщает "СтарХит", женщина, с которой у артиста двое сыновей, инициировала исполнительное производство, требуя выплачивать ей 500 тысяч рублей ежемесячно — сумму, которую суд ранее отменил.
"Анна ведёт себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше. Хотя бывший ей больше ничего не должен. А исполнительное производство может закончиться и арестом счетов, и запретом на выезд за границу", — пояснили в окружении комика.
По условиям брачного договора Родригез переводил экс-супруге 500 тысяч на её личные нужды и 1,5 миллиона на двоих детей. Позже он оспорил соглашение, и суд отменил личные выплаты Анне, оставив только алименты на сыновей в меньшем размере. Однако Девочкина подала на взыскание по старому, уже недействительному документу.
Адвокат шоумена Сергей Жорин уверен, что истинная причина — не деньги, а обида и желание испортить важное событие в жизни экс-супруга. Подруги Анны подтверждают, что она живёт в Мадриде с обеспеченным мужчиной, но не хочет отпускать ситуацию.
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