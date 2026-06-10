Оттяпать кусок побольше: как экс-супруга Тимура Родригеза пытается сорвать его брак с Катей Кабак

Шоумен Тимур Родригез, сделавший предложение возлюбленной Кате Кабак ещё весной, накануне свадьбы столкнулся с неожиданными претензиями от бывшей супруги Анны Девочкиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимур Родригез

Как сообщает "СтарХит", женщина, с которой у артиста двое сыновей, инициировала исполнительное производство, требуя выплачивать ей 500 тысяч рублей ежемесячно — сумму, которую суд ранее отменил.

"Анна ведёт себя как обиженная женщина и пытается оттяпать кусок побольше. Хотя бывший ей больше ничего не должен. А исполнительное производство может закончиться и арестом счетов, и запретом на выезд за границу", — пояснили в окружении комика.

По условиям брачного договора Родригез переводил экс-супруге 500 тысяч на её личные нужды и 1,5 миллиона на двоих детей. Позже он оспорил соглашение, и суд отменил личные выплаты Анне, оставив только алименты на сыновей в меньшем размере. Однако Девочкина подала на взыскание по старому, уже недействительному документу.

Адвокат шоумена Сергей Жорин уверен, что истинная причина — не деньги, а обида и желание испортить важное событие в жизни экс-супруга. Подруги Анны подтверждают, что она живёт в Мадриде с обеспеченным мужчиной, но не хочет отпускать ситуацию.

Ранее блогерша Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале призналась, что не хочет рожать дочь. По её словам, она слишком грубая и нетерпеливая для воспитания девочки.