Никакого стыда за кошелёк: Ольга Орлова рассказала о распределении средств в своём браке

Певица и телеведущая Ольга Орлова, известная по хитам 90-х и роли в "Блестящих", в личном блоге поделилась ироничным заявлением о семейных финансах.

Фото: thebestphotos.ru by Виктория Тихонова, Михаил Попов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ольга Орлова

Артистка, которая сейчас замужем за предпринимателем Валерием, призналась, что "сидит на шее" у супруга.

"Мы оба зарабатываем деньги. И оба тратим. Если что — я сижу на шее у своего мужа", — высказалась она.

При этом Ольга уточнила, что у неё есть и собственные доходы. Эти деньги она обычно тратит на подарки мужу или на свои личные расходы, причём супруга в известность не ставит.

Напомним, сейчас певица счастлива в браке с Валерием. Пара воспитывает дочь Аню, которую Ольга родила в 45 лет. Также у неё есть сын Артём от предыдущего брака с бизнесменом Александром Кармановым (они развелись в 2004 году).

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