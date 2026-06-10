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Цифровой яд на завтрак: почему Дмитрий Шепелев ввёл жёсткие запреты на соцсети для своих детей

Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев, воспитывающий 13-летнего сына Платона (от покойной Жанны Фриске) и других детей, продолжает делиться мыслями о родительстве. На сей раз он обратил внимание на социальные сети, которые, по его мнению, наносят вред подрастающему поколению.

Дмитрий Шепелев
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Шепелева by Инстаграм-аккаунт Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев

Шепелев ограничивает пребывание детей в интернете и не боится, что они отстанут от жизни.

"Давайте начистоту — мы все ежедневно скроллим. То, о чём мы мечтаем, мы подсмотрели в ленте. Те, на кого равняемся — герои социальных сетей. Наши мысли теперь формулирует ИИ (этот текст — нет, клянусь)", — написал ведущий в своём блоге.

Он уверен, что через 5-7 лет, когда его дети подрастут, тенденции будет диктовать тот, кто умеет думать, читать и интересоваться реальным миром. А умение смотреть собеседнику в глаза, по его словам, уже становится роскошью.

"А насчёт "не отстать от сверстников" — я, как отец, часто отмечаю: какое счастье, когда у наших детей есть возможность беседовать, наблюдать и просто смотреть другому человеку в глаза — казалось бы, примитивные вещи. А сегодня — уже роскошь", — резюмировал Шепелев.

Ранее актёр Глеб Калюжный после возвращения из армии признался, что его жизнь сильно изменилась: он начал ценить простые радости — горячий душ, чашку кофе. Он также пересмотрел приоритеты в выборе спутницы жизни, но подчеркнул, что это связано не с армией, а со взрослением.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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