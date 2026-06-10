Джин, Галкин* и Кровавая Мэри: сколько украинская модель выложила за капризы Варнавы

Актриса и юмористка Екатерина Варнава, известная по шоу Comedy Woman, провела частное мероприятие для украинской модели Маргариты Паша.

Фото: t.me/VarnavaEkaterina Екатерина Варнава

По данным SHOT, которые приводит Life, гонорар артистки составил около 2,5 миллиона рублей (30 тысяч евро).

На празднике в Сен-Тропе, который вёл Максим Галкин*, компанию Варнаве составили бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон и певица Светлана Лобода. В конце вечеринки модель Паша объявила о беременности и устроила гендер-пати.

"В райдер артистки, как пишет SHOT, входят перелёт бизнес-классом, номер люкс без запахов, четыре бутылки вина, джин, а также ингредиенты для безалкогольной "Кровавой Мэри". В еде прописаны салат, фрукты, сыры и лосось на гриле с овощами", — сообщает Life.

Это не первый случай, когда Варнава работает на дорогих корпоративах. Условия артистки остаются неизменными: комфорт и полный пансион.

Ранее Ксения Собчак ответила на призыв главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной проверить её интервью с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ**. Собчак заявила, что закон не нарушен, и посоветовала чиновникам "признать свою гомофобию".

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста

** движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ