Джин, Галкин* и Кровавая Мэри: сколько украинская модель выложила за капризы Варнавы

Актриса и юмористка Екатерина Варнава, известная по шоу Comedy Woman, провела частное мероприятие для украинской модели Маргариты Паша.
По данным SHOT, которые приводит Life, гонорар артистки составил около 2,5 миллиона рублей (30 тысяч евро).
На празднике в Сен-Тропе, который вёл Максим Галкин*, компанию Варнаве составили бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон и певица Светлана Лобода. В конце вечеринки модель Паша объявила о беременности и устроила гендер-пати.
"В райдер артистки, как пишет SHOT, входят перелёт бизнес-классом, номер люкс без запахов, четыре бутылки вина, джин, а также ингредиенты для безалкогольной "Кровавой Мэри". В еде прописаны салат, фрукты, сыры и лосось на гриле с овощами", — сообщает Life.
Это не первый случай, когда Варнава работает на дорогих корпоративах. Условия артистки остаются неизменными: комфорт и полный пансион.
Ранее Ксения Собчак ответила на призыв главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной проверить её интервью с блогером Игорем Синяком на пропаганду ЛГБТ**. Собчак заявила, что закон не нарушен, и посоветовала чиновникам "признать свою гомофобию".
* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом по решению Минюста
** движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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