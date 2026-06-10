Королевская семья замерла в ожидании: зачем Меган Маркл собралась в Британию впервые после похорон Елизаветы II

Британский принц Гарри, живущий с женой Меган Маркл в Калифорнии, планирует в июле посетить Великобританию.

Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ принц гарри и меган маркл

По данным Page Six, главная цель поездки — познакомить своего отца, короля Карла III, с внуками — 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет. Дети почти не общались с дедушкой: Арчи был младенцем, когда семья переехала в США, а Лилибет была в Британии лишь однажды, в 2022 году.

"Дата встречи сына с отцом пока не согласована. Последний раз они виделись в сентябре 2025 года в Лондоне", — уточняет издание.

При этом Гарри по-прежнему не намерен встречаться с братом, принцем Уильямом. Их последняя встреча состоялась на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Причиной разрыва стали мемуары Гарри "Запасной", где он критически отозвался о брате и Кейт Миддлтон.

Для самой Меган Маркл этот визит станет первым возвращением в Великобританию после похорон королевы. Она также планирует сопровождать мужа на мероприятии в рамках "Игр непобедимых".

Ранее на свадьбе родственника в Котсуолдсе принц Уильям и Кейт Миддлтон пересеклись с бывшим возлюбленным принцессы Уэльской Рупертом Финчем. Несмотря на прошлое, встреча прошла без скандалов.