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Грудь ниже чем в шестнадцать: солистка t. A.T.u. ответила критикам своей природной внешности

Шоу-бизнес

Солистка знаменитой группы t. A.T.u. Лена Катина ответила тем, кто критикует её внешность и советует обратиться к пластическому хирургу.

Лена Катина
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лена Катина

По словам певицы, сегодня естественность воспринимается как нечто постыдное.

"Естественность практически приравнивается к постыдности. Что случилось? Мы все стареем, у всех появляются морщины. Началось: "Грудь ниже, чем надо, а вот тут у неё морщины". Ну, ребят, это, во-первых, возраст, во-вторых, когда женщина кормит грудью — она никогда не будет такой же, как в шестнадцать", — заявила Катина.

Певица подчеркнула, что никому никогда не угодить на сто процентов. Она призвала женщин не гнаться за силиконом и скальпелем, а учиться принимать и любить себя — следить за здоровьем, хорошо выглядеть, но без фанатизма.

"Нужно уметь принимать себя и любить себя: следить за своим здоровьем, выглядеть хорошо, но это не значит, что нужно наделать себе кучу пластики и вставить себе силиконовые вставки во все места", — высказалась артистка в разговоре со "Звездачом".

Лена Катина добавила, что сама боится наркоза и восстановления после операций: в 20 лет ей удалили желчный пузырь, и с тех пор она настороженно относится к любому хирургическому вмешательству.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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