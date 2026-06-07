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Я же даже не смогу ей сказать, чтобы она не ныла: почему Айза-Лилуна Ай боится родить дочь

Шоу-бизнес

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай в своём Telegram-канале сделала неожиданное признание. Она заявила, что совершенно не хочет рожать дочь, так как считает себя недостаточно нежной и ласковой для воспитания девочки.

Айза
Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза

Медиазвезда заверила подписчиков, что у неё получается хорошо воспитывать "универсальных бойцов".

"Мои сыновья не боятся ничего! Прыгают с высот, не боятся насекомых/змей/темноты/фильмов ужасов и т. д. Я с детства на них клала насекомых и дала такую школу жизни, что они готовы ко всему. А что я буду делать с девочкой? Ааааа! Плести косички я не умею (розовый цвет я терпеть не могу). Я же даже не смогу ей сказать, чтобы она не ныла. А вдруг дочь будет такой же манипуляторшей, как я? Ой-ой-ой!" — поделилась блогерша.

Поклонницы в комментариях заметили, что характер ребёнка зависит от индивидуальности, и многие девочки сами способны "построить любого мальчика". Однако Айза осталась при своём мнении.

Ранее телеведущая Алёна Водонаева призналась, что после 40 лет отказалась от мечты о втором ребёнке — дочери. Она объяснила это высокими финансовыми затратами на воспитание и своими взглядами на женские возможности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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