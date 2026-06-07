Искра вместо меркантильности: о каком совместном будущем для своих детей договорились Гагарина и Лазарев

Полина Гагарина и Сергей Лазарев, которые давно дружат и живут по соседству, в совместном интервью "Hello!" обсудили возможный союз своих детей.
Гагарина призналась, что с радостью познакомила бы свою младшую дочь Мию с сыном Лазарева Никитой.
"А что, приглядись! И приданое какое!" — отметила певица, назвав свою дочь "видной невесткой".
Лазарев, в свою очередь, с юмором ответил, что они не меркантильные, и главное — чтобы "искра была". Он предложил встретиться летом вне сцены с детьми, и Гагарина согласилась. Артисты посетовали, что из-за плотных графиков и гастролей видят друг друга редко, но планируют исправить это — например, за шашлыками.
"Мы, знаешь ли, не меркантильные. Нам главное, чтобы искра была! Кроме шуток, давай прямо сейчас договоримся, что летом встретимся вне сцены с детьми", — ответил артист.
Ранее экс-телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая сейчас замужем за предпринимателем Филиппом Бегаком, достала свой детский дневник и публично призналась, что в юности была без ума от певца Сергея Лазарева и мечтала выйти за него замуж.
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