Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не актерская игра: почему взрослые люди теряют дар речи и что нужно знать каждому
Забытые кухонные запасы творят чудеса в интерьере: смелое решение заставит забыть о магазинных освежителях
Алкоголизм начинается не с запоя: 4 тревожных сигнала, которые многие игнорируют годами
Желудку пришлось несладко: актриса Ольга Дибцева призналась в странных требованиях режиссёров
Служанка ищет господина, интим не предлагать: необычный сервис в Японии поразил российскую туристку
Пенсия вырастет без заявления? Какие надбавки начислят автоматически в 2026 году и кому повезет
От крысоловов до легенды Петербурга: как коты стали главными сотрудниками Эрмитажа
Отцы должны заниматься делом: почему Михаил Ефремов переложил воспитание шестерых детей на их матерей
Мята или мелисса? Ошибка в выборе этой травы может обернуться проблемами со здоровьем

Искра вместо меркантильности: о каком совместном будущем для своих детей договорились Гагарина и Лазарев

Шоу-бизнес

Полина Гагарина и Сергей Лазарев, которые давно дружат и живут по соседству, в совместном интервью "Hello!" обсудили возможный союз своих детей.

Сергей Лазарев
Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Лазарев

Гагарина призналась, что с радостью познакомила бы свою младшую дочь Мию с сыном Лазарева Никитой.

"А что, приглядись! И приданое какое!" — отметила певица, назвав свою дочь "видной невесткой".

Лазарев, в свою очередь, с юмором ответил, что они не меркантильные, и главное — чтобы "искра была". Он предложил встретиться летом вне сцены с детьми, и Гагарина согласилась. Артисты посетовали, что из-за плотных графиков и гастролей видят друг друга редко, но планируют исправить это — например, за шашлыками.

"Мы, знаешь ли, не меркантильные. Нам главное, чтобы искра была! Кроме шуток, давай прямо сейчас договоримся, что летом встретимся вне сцены с детьми", — ответил артист.

Ранее экс-телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая сейчас замужем за предпринимателем Филиппом Бегаком, достала свой детский дневник и публично призналась, что в юности была без ума от певца Сергея Лазарева и мечтала выйти за него замуж.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кран заклинило? Не хватайтесь за ключ. Как открыть его за 3 минуты и спасти ремонт
Недвижимость
Кран заклинило? Не хватайтесь за ключ. Как открыть его за 3 минуты и спасти ремонт
Этот кавказский рецепт заставит отказаться от обычной окрошки уже после первой ложки
Еда и рецепты
Этот кавказский рецепт заставит отказаться от обычной окрошки уже после первой ложки
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Популярное
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами

Надоело бороться с трещинами на дорожках? Узнайте, почему опытные дачники переходят на резиновое покрытие — оно не скользит, служит годами и требует минимум ухода.

Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Цены режут без ножа: суточная стоимость отдыха в Сочи пробила очередную психологическую отметку
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Последние материалы
Желудку пришлось несладко: актриса Ольга Дибцева призналась в странных требованиях режиссёров
Алкоголизм начинается не с запоя: 4 тревожных сигнала, которые многие игнорируют годами
Служанка ищет господина, интим не предлагать: необычный сервис в Японии поразил российскую туристку
Пенсия вырастет без заявления? Какие надбавки начислят автоматически в 2026 году и кому повезет
От крысоловов до легенды Петербурга: как коты стали главными сотрудниками Эрмитажа
Отцы должны заниматься делом: почему Михаил Ефремов переложил воспитание шестерых детей на их матерей
Мята или мелисса? Ошибка в выборе этой травы может обернуться проблемами со здоровьем
Смелость за гранью приличия: откровенные кадры Глюкозы к 40-летию спровоцировали споры о внешности
Один перенос изменил всё: как новогодние каникулы 2027 года повлияют на отдых и доходы
Бока исчезают на глазах: домашний комплекс для рельефного пресса без оборудования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.