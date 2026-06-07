Смелость за гранью приличия: откровенные кадры Глюкозы к 40-летию спровоцировали споры о внешности

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Шоу-бизнес

Популярная певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) 7 июня отпраздновала 40-летний юбилей. В честь этой даты артистка опубликовала в Instagram* откровенные снимки: она позирует без одежды, с косметической маской на лице и растрёпанными волосами.

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)
Фото: instagram by личный аккаунт певицы Глюкозы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

Поклонники массово поздравили именинницу. Многие восхитились её фигурой, но нашлись и те, кто заметил перемену в состоянии звезды.

"Что случилось с ней… Раньше такая лучезарная, красивая, утончённая. А сейчас безликая, потухшая. Нет огня в глазах… Лишь только темнота. Но желаю, поздравляю всё равно. Пусть Свет победит… И Любовь", — написала одна из пользовательниц.

В апреле Глюкоза рассказывала, что занялась очищением организма. В рамках детоксикации она пила травяные отвары и старалась соблюдать режим сна, чтобы не нарушать выработку гормонов.

Ранее актриса Карина Разумовская рассказывала о своих методах поддержания формы. По её словам, главный враг фигуры — недосып, из-за которого она набирает вес "от воздуха", даже почти ничего не ест.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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