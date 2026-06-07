Совсем забыл про приличия: сын Децла потребовал от матери продать жильё в грубой форме

Вдова покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), модель Юлия Киселёва, сообщила о конфликте с 20-летним сыном Антонием. По словам женщины, наследник требует продать квартиру, в которой она живёт.
Видео, подтверждающее эту ситуацию, ненадолго появилось в её Instagram*, но позже было удалено. На кадрах Антоний Толмацкий в грубой форме, с нецензурной лексикой обращается к матери. Он настаивает на необходимости продать жильё и провести фотосъёмку помещения.
"Не надо снимать, пожалуйста. Это тебе не поможет. Я пришёл к тебе спокойно. Нам надо продать квартиру. Мне нужно отфоткать её! Ты здесь не живёшь, ты здесь прописана", — заявил молодой человек, его слова приводит "СтарХит".
Киселёва ответила, что это её дом, на что сын отреагировал с ещё большим возмущением.
Отметим, что сам Толмацкий-младший ранее в программе "Ты не поверишь!" признавался в финансовых трудностях и говорил, что зависит от своей девушки. Музыкальная карьера пока не приносит ему дохода, а обычная работа вызывает дискомфорт из-за известности.
Ранее певица Наталья Штурм подробно объясняла, почему не общается с 21-летним сыном Арсением.
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