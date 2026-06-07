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Восхищение после отказа: за что Джон Кеннеди-младший похвалил принцессу Диану, когда она не стала лицом его журнала

Шоу-бизнес

В декабре 1995 года в нью-йоркском отеле Carlyle состоялась встреча, о которой десятилетиями ходили слухи. Джон Кеннеди-младший, один из самых завидных холостяков Америки, лично пригласил принцессу Уэльскую Диану стать лицом его журнала George.

Принцесса Диана
Фото: flickr.com by John MacIntyre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принцесса Диана

По данным Page Six, он подготовил несколько необычных концепций фотосессии: Диану предлагалось снять в треуголке времён Войны за независимость США или в лимузине, скрывающейся от папарацци.

"Это очень мило, Джон, спасибо. Но надеюсь, вы простите меня, если я не воспользуюсь этой возможностью сейчас. Возможно, для вашего 50-го или 100-го номера", — ответила Диана, вежливо отказавшись.

Вернувшись в редакцию, Кеннеди сообщил коллегам: "Ну что ж, она сказала нет". А затем добавил фразу, которая спустя годы вновь попала в заголовки: "Но ноги у неё были потрясающие".

Биографы утверждают, что принцесса согласилась на встречу не из романтического интереса. Она восхищалась тем, как Кеннеди справляется с вниманием прессы, и надеялась, что её сын Уильям однажды будет так же уверенно держаться под давлением общественности.

Ранее Кейт Миддлтон, пережившая лечение от онкологического заболевания, откровенно рассказывала о том, как её болезнь отразилась на детях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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