Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сцена важнее съёмочных площадок: популярный артист категорически отказался от главных ролей в кино
Отельный Wi-Fi не пускает в Госуслуги: как российские туристы пытаются преодолеть цифровые барьеры
Шум был тихим, но они оглохли: как короткий радиофон сломал природный компас летучих мышей
Эпоха легких денег закончилась: банки начали масштабный пересмотр условий по всем депозитам
Восхищение после отказа: за что Джон Кеннеди-младший похвалил принцессу Диану, когда она не стала лицом его журнала
Жизнь на голом камне: результаты погружений в Марианскую впадину шокировали всё научное сообщество
Проездной в кармане: обнулит стоимость аренды тысяч велосипедов на улицах Москвы
Индексация зарплат в 2026 году: что скрывают работодатели и на что вы имеете право
Дикарь поневоле: как на самом деле закончился знаменитый эксперимент над ребенком из леса

Ужаснулась состоянию сверстников: блогерша резко высказалась о внешности российских мужчин за сорок

Шоу-бизнес

Блогерша и предпринимательница Айза Лилуна-Ай в своём Telegram-канале поделилась нелицеприятным мнением о мужчинах старшего возраста.

Айза
Фото: Социальные сети by Айза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Айза

Она уверена, что мужчины младше неё гораздо умнее, развитее и лучше выглядят.

"Я уже молчу о внешнем виде. Особенно в нашей стране. Мужчине 40-50, а он выглядит так, будто пережил два пожара", — поделилась знаменитость.

По словам Айзы, большинство мужчин за 40 не ухаживают за собой и не развиваются. При этом она сделала исключение для своего отца, который в 70 лет выглядит не старше 55.

Блогерша также заметила, что женщины перестали искать богатых ухажёров ("папиков"), потому что сами хорошо зарабатывают. По её мнению, сейчас женщины предпочитают молодых и перспективных парней, а мужчины, наоборот, всё чаще выбирают дам постарше.

Ранее экс-телеведущая и блогер Настя Ивлеева достала свой детский дневник и публично призналась, что в юности была фанаткой певца Сергея Лазарева и мечтала выйти за него замуж.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Красота и стиль
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Популярное
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами

Надоело бороться с трещинами на дорожках? Узнайте, почему опытные дачники переходят на резиновое покрытие — оно не скользит, служит годами и требует минимум ухода.

Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Эпоха официально завершена: АвтоВАЗ в Тольятти навсегда избавился от наследия прошлого века
Цены режут без ножа: суточная стоимость отдыха в Сочи пробила очередную психологическую отметку
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Последние материалы
Эпоха легких денег закончилась: банки начали масштабный пересмотр условий по всем депозитам
Восхищение после отказа: за что Джон Кеннеди-младший похвалил принцессу Диану, когда она не стала лицом его журнала
Жизнь на голом камне: результаты погружений в Марианскую впадину шокировали всё научное сообщество
Проездной в кармане: обнулит стоимость аренды тысяч велосипедов на улицах Москвы
Экосистема с принуждением: Как «Яндекс» использует собственные сбои для сбора личных данных через Госуслуги
Индексация зарплат в 2026 году: что скрывают работодатели и на что вы имеете право
Дикарь поневоле: как на самом деле закончился знаменитый эксперимент над ребенком из леса
Звезда, которую не сфоткаешь: почему лауреат "Оскара" Шон Пенн решил навсегда отказаться от кинопремий и селфи
Ужаснулась состоянию сверстников: блогерша резко высказалась о внешности российских мужчин за сорок
Никакой муки и раскатки: как превратить обычную сметану в эффектный слоёный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.