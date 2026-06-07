Ужаснулась состоянию сверстников: блогерша резко высказалась о внешности российских мужчин за сорок

Блогерша и предпринимательница Айза Лилуна-Ай в своём Telegram-канале поделилась нелицеприятным мнением о мужчинах старшего возраста.

Фото: Социальные сети by Айза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айза

Она уверена, что мужчины младше неё гораздо умнее, развитее и лучше выглядят.

"Я уже молчу о внешнем виде. Особенно в нашей стране. Мужчине 40-50, а он выглядит так, будто пережил два пожара", — поделилась знаменитость.

По словам Айзы, большинство мужчин за 40 не ухаживают за собой и не развиваются. При этом она сделала исключение для своего отца, который в 70 лет выглядит не старше 55.

Блогерша также заметила, что женщины перестали искать богатых ухажёров ("папиков"), потому что сами хорошо зарабатывают. По её мнению, сейчас женщины предпочитают молодых и перспективных парней, а мужчины, наоборот, всё чаще выбирают дам постарше.

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