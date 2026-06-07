Терпим, ждём: почему Полина Диброва и Роман Товстик откладывают свадьбу после разводов

Полина Диброва, которая в сентябре прошлого года развелась с Дмитрием Дибровым ради романа с бизнесменом Романом Товстиком, в студии программы "Звезды сошлись" рассказала о планах на новое замужество.
Пара не спешит под венец. Модель отметила, что для начала следует получить предложение, но они не торопятся из-за судов с бывшей женой возлюбленного.
"Идут суды с бывшей женой. Я очень рассчитываю на благоразумие этой женщины, чтобы дети были в спокойствии, жили, как и мои дети. Как только всё завершится, мы сможем строить следующий этап нашей жизни. Пока все силы брошены на то, чтобы всё было в порядке, прежде всего у детей", — заверила Диброва.
Сейчас пара живёт в доме рядом с бывшим мужем Полины. Старший сын остался с Дмитрием, двое младших — с ней. Полина не подавала на алименты официально, но они с экс-супругом договорились о фиксированной сумме на образование и кружки. С Романом у них общий бюджет на детей.
Ранее бывшая супруга Романа Товстика, Елена, в своём блоге опубликовала пост, в котором процитировала Уинстона Черчилля и жёстко высказалась в адрес экс-мужа и его новой пассии Полины Дибровой.
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