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Принц Уильям, Руперт Финч и лёгкая ностальгия: как прошла встреча Кейт Миддлтон с экс-парнем спустя годы

Шоу-бизнес

В Котсуолдсе прошло торжество по случаю бракосочетания Питера Филлипса — двоюродного брата принца Уильяма — и Харриет Сперлинг. Мероприятие собрало представителей британской королевской семьи, включая принца и принцессу Уэльских.

Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала элегантное бежевое платье из букле от Roland Mouret, дополнив образ шляпкой и классическими туфлями. Принц Уильям появился в утреннем костюме. Среди гостей также оказался Руперт Финч, пришедший вместе с супругой леди Наташей Руфус Айзекс.

"Их история позже была частично отражена в сериале "Корона", где показан ранний этап жизни будущей принцессы Уэльской", — напоминает Page Six.

Финч и Кейт встречались ещё в 2001 году, когда вместе учились в Сент-Эндрюсском университете. Их отношения носили романтический характер, но завершились после того, как Кейт познакомилась с принцем Уильямом. Несмотря на давнее прошлое, бывшие возлюбленные сохранили хорошие отношения. Сам Финч в интервью подчёркивал, что никогда не обсуждает этот период жизни, называя его слишком личным.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, пережившая лечение от онкологического заболевания, откровенно рассказывала о том, как её болезнь отразилась на семье. В интервью она призналась, что тяжёлый период стал серьёзным испытанием для мужа принца Уильяма и их троих детей — 12-летнего Джорджа, 11-летней Шарлотты и 8-летнего Луи

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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