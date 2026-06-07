Работать пусть идёт, лодырь: за что Станислав Садальский назвал главу ФПБК охотником за деньгами Пугачёвой

Актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале жёстко высказался о главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталии Бородине. Поводом стал иск Бородина к певице Алле Пугачёвой с требованием взыскать 5 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Станислав Садальский

Садальский напомнил, что Бородина в полстраны называют "стукачом", и усомнился, что чиновник действительно испытывает моральные страдания. Он предположил, что за исковыми требованиями стоит лишь желание заработать на громком имени.

"Бородин обиделся на Пугачёву из-за "стукача". Вроде полстраны так называют. А 5 млн предъявил Пугачёвой. Решил поживиться, что ли?" — отметил артист.

Актёр задался вопросом, какие такие страдания нужно пережить, чтобы запросить такую сумму. Для сравнения, по его словам, люди порой не могут отсудить и миллиона даже за физические увечья.

"А тут моральные страдания и 5 миллионов, работать пусть идёт, лодырь! Следовало бы психиатрам протестировать этого общественника на его отношение к недогматическому неогностицизму и юнгианству", — заявил Садальский.

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