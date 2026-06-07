Кинотеатр вместо покоя: на что пошёл 80-летний Евгений Петросян ради молодой жены после её операции

Супруга 79-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сообщила поклонникам, что на днях перенесла плановое хирургическое вмешательство.
Операция прошла в понедельник, но восстановление оказалось непростым. Несколько дней она провела под наблюдением врачей, переживая промывки, перевязки, антибиотики и обезболивающие.
"Дни были очень тяжёлыми: промывки, перевязки, антибиотики, обезболивающие… теперь все это позади (почти), а значит я хочу сказать спасибо всем, кто поддержал", — рассказала Брухунова.
В трудный момент её поддерживал муж. Евгений Петросян, который не любит кинотеатры, ради жены согласился сходить на фильм "Майкл". Не осталась в стороне и мама Татьяны: она отправилась с дочерью на ночной сеанс фильма ужасов, хотя сама не переносит этот жанр.
За время восстановления Брухунова позволила себе небольшие радости: съела три килограмма мороженого, посмотрела несколько сериалов, дочитала книгу и наконец выспалась. Её приятно удивило, что коллеги не беспокоили рабочими вопросами. А самым ценным стали моменты с семьёй: "Я услышала сотни раз: "Мама, я люблю тебя!”" — призналась она.
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