Срывался в эфире из-за состояния: коллеги Алексея Пиманова вспомнили его последние часы

Коллеги телеведущего Алексея Пиманова, который ушёл из жизни 23 апреля, в документальном фильме "Алексей Пиманов. Главное в его жизни…" на канале "Звезда" рассказали о его состоянии в последние месяцы. По их словам, он продолжал активно работать, несмотря на сильные боли и ухудшение здоровья.

Фото: Mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Алексей Пиманова

Шеф-редактор программы "Человек и закон" Ирина Горюнова призналась, что тревожные симптомы были заметны давно. Пиманов не любил показывать слабость.

"Он очень многое делал через боль. Мы записывали одну из последних программ, он немного сорвался, а потом извинялся. Говорил: "Понимаешь, эта дурацкая рука”. Он не любил, чтобы кто-то видел, что с ним что-то не так", — рассказала Горюнова.

По её словам, во время одной из последних встреч телеведущий пожаловался на резкие боли, которые распространялись по всему телу. Ему стало тяжело передвигаться. Друзья и коллеги неоднократно советовали Пиманову пройти обследование, но он был уверен, что причина — старая хоккейная травма, и не придавал симптомам значения.

Заместитель гендиректора Первого канала Алексей Вольнов вспоминал, как уговаривал коллегу сдать анализы, а тот отшучивался: "Боюсь кровь сдавать, в обморок падаю". Вольнов подчеркнул, что Пиманов всегда жил на огромной скорости: "Как гонщик "Формулы-1” на узких улицах старого города".