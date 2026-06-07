Событие выбило из колеи всех гостей: Яна Рудковская в обморок упала на премии МУЗ-ТВ

Продюсер Яна Рудковская потеряла сознание на церемонии вручения музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2026. Движение". Причиной стала сильная духота в зале.
Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил её, предотвратив возможное падение и травмы.
"Душно очень было. Но Дима словил меня", — рассказала позже журналистам сама Рудковская.
Инцидент не привёл к серьёзным последствиям благодаря быстрой реакции артиста.
Ранее певец Григорий Лепс признался, что переживает "очень счастливый момент" в личной жизни, но отказался раскрывать детали, пояснив: "счастье любит тишину".
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