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Событие выбило из колеи всех гостей: Яна Рудковская в обморок упала на премии МУЗ-ТВ

Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская потеряла сознание на церемонии вручения музыкальной премии "МУЗ-ТВ 2026. Движение". Причиной стала сильная духота в зале.

Яна Рудковская
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Яны Рудковской by Инстаграм-аккаунт Яны Рудковской
Яна Рудковская

Находившийся рядом певец Дима Билан быстро среагировал и подхватил её, предотвратив возможное падение и травмы.

"Душно очень было. Но Дима словил меня", — рассказала позже журналистам сама Рудковская.

Инцидент не привёл к серьёзным последствиям благодаря быстрой реакции артиста.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что переживает "очень счастливый момент" в личной жизни, но отказался раскрывать детали, пояснив: "счастье любит тишину".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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