Счастье любит тишину: Григорий Лепс впервые заговорил о переменах после громкого расставания

Народный артист России Григорий Лепс, который обычно не афиширует личную жизнь, в беседе с Rocket Mag сделал редкое признание.

Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Певец Григорий Лепс

Певец сообщил, что сейчас находится в очень счастливом периоде, но отказался вдаваться в подробности, сославшись на известную поговорку.

"Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую", — поделился артист.

Напомним, прошло несколько месяцев после разрыва Лепса с 20-летней моделью Авророй Кибой. Пара рассталась в 2026 году. Сам певец ранее публично вступался за девушку, когда на неё обрушилась волна хейта, и называл её "приличным человеком".

Ранее близкий друг Лепса, продюсер Виктор Дробыш, комментируя расставание артиста, заявил, что на месте Григория не хотел бы ни поддержки, ни обсуждений.