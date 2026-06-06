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Счастье любит тишину: Григорий Лепс впервые заговорил о переменах после громкого расставания

Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс, который обычно не афиширует личную жизнь, в беседе с Rocket Mag сделал редкое признание.

Певец Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Ирина Огаркова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певец Григорий Лепс

Певец сообщил, что сейчас находится в очень счастливом периоде, но отказался вдаваться в подробности, сославшись на известную поговорку.

"Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую", — поделился артист.

Напомним, прошло несколько месяцев после разрыва Лепса с 20-летней моделью Авророй Кибой. Пара рассталась в 2026 году. Сам певец ранее публично вступался за девушку, когда на неё обрушилась волна хейта, и называл её "приличным человеком".

Ранее близкий друг Лепса, продюсер Виктор Дробыш, комментируя расставание артиста, заявил, что на месте Григория не хотел бы ни поддержки, ни обсуждений.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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