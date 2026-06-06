Счастье любит тишину: Григорий Лепс впервые заговорил о переменах после громкого расставания

Народный артист России Григорий Лепс, который обычно не афиширует личную жизнь, в беседе с Rocket Mag сделал редкое признание.
Певец сообщил, что сейчас находится в очень счастливом периоде, но отказался вдаваться в подробности, сославшись на известную поговорку.
"Я вообще живу счастливой жизнью. Что касается личной жизни, я не могу вам ничего сказать, потому что это настолько счастливый момент, который у меня сейчас происходит, что счастье любит тишину, и я тихо, мирно, аккуратно на своей волне кайфую", — поделился артист.
Напомним, прошло несколько месяцев после разрыва Лепса с 20-летней моделью Авророй Кибой. Пара рассталась в 2026 году. Сам певец ранее публично вступался за девушку, когда на неё обрушилась волна хейта, и называл её "приличным человеком".
Ранее близкий друг Лепса, продюсер Виктор Дробыш, комментируя расставание артиста, заявил, что на месте Григория не хотел бы ни поддержки, ни обсуждений.
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