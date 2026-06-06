Творческие и настоящие: как Сергей Жуков отреагировал на роман 17-летней дочери с 22-летним футболистом ЦСКА

17-летняя дочь солиста группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, Вероника, рассекретила отношения с 22-летним футболистом московского ЦСКА Матвеем Лукиным.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Жуков

Влюблённые проводят лето на Мальдивах и делятся романтичными снимками в соцсетях.

"Творческие и настоящие", — подписал Лукин серию фотографий, где они рисуют портреты друг друга и катаются на велосипедах.

Пара вместе посетила 50-летний юбилей Сергея Жукова 22 мая. Матвей поздравил отца девушки и назвал его семью "шикарной и очень талантливой". Слухи о романе ходили с осени 2025 года, но подтверждения появились только сейчас.

Сам музыкант ещё год назад шутил, что будет "лежать с берданкой и отстреливать ухажёров". Однако сейчас, судя по семейным снимкам, он поддерживает выбор дочери.

Вероника, как и отец, строит карьеру в шоу-бизнесе: снимается в кино, записывает песни и копит на режиссёрские курсы. Матвей Лукин — младший брат актёра Алексея Лукина ("Ивановы-Ивановы") — выступает за ЦСКА с 2022 года и недавно продлил контракт с клубом.

Ранее актёр Павел Деревянко в подкасте "Громче слов" признался, что его многолетние свободные отношения с матерью его двоих детей были иллюзией. Он назвал их "розовыми очками" и заявил, что никакой семьи на самом деле не было.