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Никогда не спрашивал про неё: почему Эмин Агаларов резко оборвал разговор о тайной свадьбе 70-летнего отца

Шоу-бизнес

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, известный своей открытостью в личных вопросах, впервые затронул тему, которую предпочёл бы обойти стороной. Речь идёт о весенней свадьбе его 70-летнего отца, миллиардера Араза Агаларова, на 27-летней Алёне Ивановой.

Эмин Агаларов
Фото: youtube.com by канал Ольга Благовещенская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмин Агаларов

Скандальный брак, в котором избранница младше супруга на 43 года, вызвал широкий общественный резонанс.

"Я не был на свадьбе и никогда не спрашивал про неё у отца", — резко ответил Эмин, давая понять, что не намерен обсуждать эту тему.

Напомним, Араз Агаларов официально расторг брак с матерью Эмина Ириной, продлившийся более сорока лет, и женился на девушке из Саратова, которая родила ему двоих маленьких сыновей. Теперь она носит фамилию Агаларова. 

Ранее актёр Максим Виторган, путешествуя с сыном Платоном от Ксении Собчак по Сингапуру, назвал себя "хорошим отцом".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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