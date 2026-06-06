Никогда не спрашивал про неё: почему Эмин Агаларов резко оборвал разговор о тайной свадьбе 70-летнего отца

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, известный своей открытостью в личных вопросах, впервые затронул тему, которую предпочёл бы обойти стороной. Речь идёт о весенней свадьбе его 70-летнего отца, миллиардера Араза Агаларова, на 27-летней Алёне Ивановой.

Фото: youtube.com by канал Ольга Благовещенская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмин Агаларов

Скандальный брак, в котором избранница младше супруга на 43 года, вызвал широкий общественный резонанс.

"Я не был на свадьбе и никогда не спрашивал про неё у отца", — резко ответил Эмин, давая понять, что не намерен обсуждать эту тему.

Напомним, Араз Агаларов официально расторг брак с матерью Эмина Ириной, продлившийся более сорока лет, и женился на девушке из Саратова, которая родила ему двоих маленьких сыновей. Теперь она носит фамилию Агаларова.

Ранее актёр Максим Виторган, путешествуя с сыном Платоном от Ксении Собчак по Сингапуру, назвал себя "хорошим отцом".