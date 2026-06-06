Мечты разбились о суровую реальность: телеведущая признала невозможность родить второго ребёнка

Телеведущая и блогерша Алёна Водонаева в своём Telegram-канале откровенно высказалась о желании иметь второго ребёнка. Она призналась, что много лет мечтала о дочери, но теперь окончательно отказалась от этой идеи.

Фото: instagram by личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Водонаева

Водонаева пояснила, что у неё серьёзные проблемы со здоровьем (с 2015 года нет труб), поэтому естественное зачатие невозможно. Она рассматривала варианты суррогатного материнства или усыновления, но после трезвой оценки финансовых затрат поняла, что не потянет второго ребёнка. Речь идёт об уровне жизни, безопасности, медицине, образовании, кружках и даже одежде.

"Меня много лет, с учётом моего здоровья, не покидала мысль о том, что я хочу ещё одного ребёнка. Я мечтала о дочери. <…> После 40-ка я в принципе перестала думать о втором ребёнке. Какие дети после 40-ка в здравом уме? Не хочу никого обидеть, это мои взгляды на жизнь и на женские силы и возможности", — написала знаменитость.

В 28 лет Водонаева родила сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева (пара развелась в 2011 году). Блогерша считает, что выбрала для сына лучшего отца, и не жалеет о прошлом.

Ранее 40-летняя актриса Мирослава Карпович ("Папины дочки") попала в центр слухов о первой беременности. В отличие от Водонаевой, которая после 40 отказалась от материнства, Карпович, по мнению поклонников, ждёт ребёнка и даже прикрывает живот на фото из Лувра.