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Детские клятвы в старой тетрадке: Ивлеева показала мужчину своей мечты из далёкого прошлого

Шоу-бизнес

Экс-телеведущая и блогерша Настя Ивлеева сделала неожиданное признание в своём блоге. Она достала детский дневник, который вела ещё в седьмом классе, и призналась, что главным кумиром её юности был певец Сергей Лазарев.

Настя Ивлеева
Фото: instagram by личный аккаунт Насти Ивлеевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Настя Ивлеева

В тетрадке сохранились фотографии и газетные вырезки с изображениями кумиров: Лазарева, Димы Билана и других. Но главное место занимал именно Сергей.

"Вот Сергей Лазарев — я была его фанаткой и мечтала выйти замуж. Наш любимый Серж, наша любовь, обожаю", — эмоционально зачитала 35-летняя Настя.

После скандальной "голой" вечеринки жизнь Ивлеевой изменилась. Она отошла от роскоши, уехала из России, путешествует по Африке, но детские воспоминания хранит бережно.

Ранее певица MIA BOYKA на ПМЭФ-2026 заявила, что публичные люди должны взвешивать каждое слово, так как репутация и любое высказывание имеют последствия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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