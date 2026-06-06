Детские клятвы в старой тетрадке: Ивлеева показала мужчину своей мечты из далёкого прошлого

Экс-телеведущая и блогерша Настя Ивлеева сделала неожиданное признание в своём блоге. Она достала детский дневник, который вела ещё в седьмом классе, и призналась, что главным кумиром её юности был певец Сергей Лазарев.
В тетрадке сохранились фотографии и газетные вырезки с изображениями кумиров: Лазарева, Димы Билана и других. Но главное место занимал именно Сергей.
"Вот Сергей Лазарев — я была его фанаткой и мечтала выйти замуж. Наш любимый Серж, наша любовь, обожаю", — эмоционально зачитала 35-летняя Настя.
После скандальной "голой" вечеринки жизнь Ивлеевой изменилась. Она отошла от роскоши, уехала из России, путешествует по Африке, но детские воспоминания хранит бережно.
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