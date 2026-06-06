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Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении

Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина и её супруг, фигурист Дмитрий Соловьёв, сообщили радостную новость на премии МУЗ-ТВ 2026 "Движение". Спортсменка находится уже на седьмом месяце беременности.

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв
Фото: instagram by личный аккаунт Дины Авериной в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв

Пара счастлива и уже знает пол будущего ребёнка, но до последнего намерена хранить интригу.

"Мы с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете", — поделилась гимнастка.

Роды состоятся этим летом. Дина родом из Нижегородской области, поэтому пара решила провести это время в Нижнем Новгороде. Спортсменка доверяет местным врачам. На вопрос о самочувствии она призналась, что гормоны скачут, но ни на солёное, ни на сладкое её не тянет.

После замужества жизнь Дины кардинально изменилась: теперь главная цель для неё - создание домашнего очага и рождение детей. Ради семьи гимнастка готова пожертвовать карьерой.

Ранее звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович попала в центр слухов о первой беременности. Актриса, тайно вышедшая замуж, опубликовала фото из Лувра, где позирует, придерживая заметно округлившийся живот.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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