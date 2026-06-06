Тайное стало явным на премии МУЗ-ТВ: Дина Аверина подтвердила догадки поклонников о скором прибавлении

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина и её супруг, фигурист Дмитрий Соловьёв, сообщили радостную новость на премии МУЗ-ТВ 2026 "Движение". Спортсменка находится уже на седьмом месяце беременности.
Пара счастлива и уже знает пол будущего ребёнка, но до последнего намерена хранить интригу.
"Мы с Димой знаем пол, но до последнего будем держать в секрете", — поделилась гимнастка.
Роды состоятся этим летом. Дина родом из Нижегородской области, поэтому пара решила провести это время в Нижнем Новгороде. Спортсменка доверяет местным врачам. На вопрос о самочувствии она призналась, что гормоны скачут, но ни на солёное, ни на сладкое её не тянет.
После замужества жизнь Дины кардинально изменилась: теперь главная цель для неё - создание домашнего очага и рождение детей. Ради семьи гимнастка готова пожертвовать карьерой.
Ранее звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович попала в центр слухов о первой беременности. Актриса, тайно вышедшая замуж, опубликовала фото из Лувра, где позирует, придерживая заметно округлившийся живот.
Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.