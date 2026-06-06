Семейные узы треснули навсегда: Наталья Штурм признала поражение в многолетней борьбе за сына

59-летняя певица Наталья Штурм подробно объяснила, почему её 21-летний сын Арсений не общается с ней. По словам артистки, после развода с бизнесменом Игорем Павловым ребёнок остался жить с отцом, который, как она считает, настроил мальчика против матери.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Натальи Штурм by Инстаграм-аккаунт Натальи Штурм Наталья Штурм

Она призналась, что у сына есть её номер телефона, и он мог бы написать в любой момент, если бы захотел. Но звонков нет.

"Очень важно, как один родитель позиционирует другого в глазах ребёнка. Я не могу сказать, что именно он говорит. Я знаю одно: у сына есть мой телефон. Если что-то случится, он найдёт способ мне написать: "Мама, маякни. Забери меня отсюда". Но этого не происходит. Мы не общаемся", — рассказала Штурм в беседе с Popcake.

Певица добавила, что Арсений дважды сбегал от отца и приезжал к ней. Но она каждый раз возвращала его обратно, чтобы "не разрушать связь между папой и сыном". Теперь она понимает, что помогла бывшему мужу стать ближе к ребёнку, а тот, по её мнению, в ответ сделал так, что она с сыном почти не общается. Штурм пыталась звонить, писать, приглашать в гости, даже предлагала оплатить ресторан для разговора с бывшим супругом — но диалога не получилось.

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