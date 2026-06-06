Чужие проблемы стали личным делом: окружение Сассекских выдало их скрытую деятельность в США

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Шоу-бизнес

Близкий друг герцога и герцогини Сассекских, шеф-повар и основатель World Central Kitchen Хосе Андрес, в интервью People приоткрыл завесу над их частной жизнью.

принц гарри и меган маркл
Фото: commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц гарри и меган маркл

Оказывается, супруги тратят много сил на благотворительность, но предпочитают делать это без камер.

"Они звонят или пишут сообщения с вопросами: "Что мы можем сделать? Чем помочь?” Никто не узнает об этих моментах, а они делают это постоянно", — рассказал Андрес.

По словам филантропа, Меган и Гарри искренне переживают за происходящее в мире. Они первыми выходят на связь во время стихийных бедствий, хотя могли бы жить спокойно и комфортно, отгородившись от чужих проблем. Андрес подчеркнул: герцогине и принцу важно быть частью решения, даже когда за ними никто не наблюдает.

Дружба пары с шеф-поваром строится на простых вещах: семье, путешествиях и… кухне. Андрес отметил, что Меган и Гарри сделали кухню главным местом притяжения для их детей — принца Арчи и принцессы Лилибет. Ему очень нравится наблюдать, как Меган общается с наследниками через еду.

Ранее мы рассказывали, как сын покойного шансонье Михаила Круга, Александр, сыграл свадьбу с Ульяной Сытиновой, которую нашёл на программе "Давай поженимся!". Торжество прошло в ресторане в последний день весны. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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